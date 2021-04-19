На Мариупольском меткомбинате произошел взрыв во время переплавки металлолома

Правоохранители возбудили уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело

Фото: don.gp.gov.ua

На Мариупольском меткомбинате в одной из печей произошел взрыв неизвестного предмета во время переплавки металлолома, в результате которого получил серьезные травмы мастер цеха.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Досудебным расследованием установлено, что 16 апреля 2021 года, около 19:00, в конвертерном цехе ЧАО "МК "Азовсталь" во время выполнения работ с повышенной опасностью, а именно заправки печи металлоломом для переплавки, произошел взрыв неустановленного предмета", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что 29-летний мастер конверторного цеха получил закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом костей правой голени, что стало причиной ампутации ноги.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на производстве при выполнении работ с повышенной опасностью, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины).

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее на Донетчине в поле подорвался трактор, водитель получил ранения.