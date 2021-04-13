У Кличка сказали, скільки днів ще потрібно для відключення опалення у столиці
У Києві завершують опалювальний сезон: постачання тепла вже вимкнули у 62% житлових будинків.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської держадміністрації, передає RegioNews.
Станом на 6:00 13 квітня від централізованого опалення уже відключили 62% (понад 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів і 18% лікарень.
Об’єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, дитсадки) відключають за індивідуальними заявками керівників закладів.
"Київтеплоенерго" розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня. Припинення подачі теплоносія відбувається поступово через розгалуженість системи тепломереж. Її загальна протяжність — понад 2,7 тис. км. Для повного згортання необхідно близько пʼяти днів", — зазначили у КМДА.
Рішення про завершення опалювального сезону ухвалює місцева влада з урахуванням середньодобової температури — протягом трьох діб вона має бути вищою +8°С.
Нагадаємо, 12 квітня житлові будинки Києва почали відключати від централізованого опалення.