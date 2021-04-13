09:15  13 квітня
В Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19
08:41  13 квітня
Одеська мерія повністю перейшла на українську мову
08:56  13 квітня
На Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє поранені
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2021, 11:55 338

У Кличка сказали, скільки днів ще потрібно для відключення опалення у столиці

13 квітня 2021, 11:55 338
Читайте также на русском языке
Вже у Києві відключили 62% житлових будинків, 75% навчальних закладів і 18% лікарень
Вже у Києві відключили 62% житлових будинків, 75% навчальних закладів і 18% лікарень
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Києві завершують опалювальний сезон: постачання тепла вже вимкнули у 62% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської держадміністрації, передає RegioNews.

Станом на 6:00 13 квітня від централізованого опалення уже відключили 62% (понад 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів і 18% лікарень.

Об’єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, дитсадки) відключають за індивідуальними заявками керівників закладів.

"Київтеплоенерго" розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня. Припинення подачі теплоносія відбувається поступово через розгалуженість системи тепломереж. Її загальна протяжність — понад 2,7 тис. км. Для повного згортання необхідно близько пʼяти днів", — зазначили у КМДА.

Рішення про завершення опалювального сезону ухвалює місцева влада з урахуванням середньодобової температури — протягом трьох діб вона має бути вищою +8°С.

Нагадаємо, 12 квітня житлові будинки Києва почали відключати від централізованого опалення.

Україна Київ влада опалення КМДА

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua