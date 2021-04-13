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13 квітня 2021, 15:19 118

Рівненська та Волинська області отримали китайську вакцину CoronaVac

13 квітня 2021, 15:19 118
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Вакцинацію будуть проводити спеціальні мобільні групи
Вакцинацію будуть проводити спеціальні мобільні групи
Фото: Рівненська ОДА
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13 квітня у Рівненську область привезли першу партію вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА, передає RegioNews.

Сьогодні на Рівненщину надійшло 1600 доз вакцини CoronaVac. Першими щеплення проти COVID-19 отримають маломобільні групи населення, які не можуть самостійно прибути до стаціонарних пунктів щеплення. А також люди, які за ними доглядають”, - розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Також щеплення отримають освітян, залучені до ЗНО, поліцейські і спортсмени, які готуються до Токійської олімпіади.

Щоб працювати із цією вакциною в регіоні пройшла навчання одна мобільна бригада. В подальшому навчання пройдуть інші мобільні бригади, які діють в області.

Також сьогодні першу партію китайської вакцини CoronaVac кількістю 2080 доз доставили у Волинську область.

На Волинь доставили першу партію вакцини CoronaVac. Скільки доз привезли

За словами т.в.о. начальника обласного управління охорони здоров'я Волинської ОДА Романа Рудокваса, вакциною потрібно щеплюватися двічі, вона розрахована на вакцинування 1040 волинян.

Мобільні групи розпочнуть вакцинувати людей вже завтра, 14 квітня. Також область чекає на доставку шприців для вакцинації.

На Волині будуть працювати дві мобільні бригади із вакцинації CoronaVac, одна в Луцьку, інша в Ковелі.

Нагадаємо, в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac.

Також повідомлялось, що Вінницька область отримала китайську вакцину.

13 квітня у Полтавську область привезли близько 8 тисяч доз вакцини CoronaVac.

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