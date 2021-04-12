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12 квітня 2021, 14:46 4

В Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac

12 квітня 2021, 14:46 4
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Вона пройшла лабораторний контроль в нашій державі і надійшла в регіони
Вона пройшла лабораторний контроль в нашій державі і надійшла в регіони
Фото: із відкритих джерел
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В Україні почали робити щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac китайської компанії Sinovac.

Про це в Telegram повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає RegioNews.

Завершився лабораторний контроль вакцини проти COVID-19 китайського виробництва Sinovac. Сьогодні розпочато вакцинацію даним препаратом в областях і регіонах", - розповіла нардеп.

Вона додала, що цим препаратом будуть робити щеплення маломобільним групам населення та працівникам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів, коли в Україну почнуть поставляти вакцину Pfizer.

коронавірус вакцина регіони вакцинація щеплення

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