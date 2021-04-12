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12 апреля 2021, 14:46 3

В Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac

12 апреля 2021, 14:46 3
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Она прошла лабораторный контроль в нашем государстве и поступила в регионы
Фото: из открытых источников
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В Украине начали делать прививки от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает RegioNews.

Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах", - рассказала нардеп.

Она добавила, что этим препаратом будут делать прививки маломобильным группам населения и работникам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее Степанов рассказал, когда в Украину начнут поставлять вакцину Pfizer.

коронавирус вакцина регионы вакцинация прививка

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