В Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac
Она прошла лабораторный контроль в нашем государстве и поступила в регионы
Она прошла лабораторный контроль в нашем государстве и поступила в регионы
В Украине начали делать прививки от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac.
Об этом в Telegram сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает RegioNews.
Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах", - рассказала нардеп.
Она добавила, что этим препаратом будут делать прививки маломобильным группам населения и работникам критической инфраструктуры.
Напомним, ранее Степанов рассказал, когда в Украину начнут поставлять вакцину Pfizer.
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