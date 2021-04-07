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07 квітня 2021, 19:36 125

Степанов розповів, коли в Україну почнуть поставляти вакцину Pfizer

07 квітня 2021, 19:36 125
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Влада обіцяє доставити за прямим контрактом 10 млн доз цієї вакцини
Влада обіцяє доставити за прямим контрактом 10 млн доз цієї вакцини
Фото: із відкритих джерел
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Перші поставки вакцини від COVID-19 американської компанії “Pfizer” надійдуть до України у травні-червні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Перші партії ми думаємо, що отримаємо протягом декількох місяців. Тобто, ми розраховуємо, що в травні за цим контрактом вже повинні отримати перші дози. Тобто, травень-червень, скажімо так", - сказав Степанов.

Він додав, що контракт передбачає поставку всіх 10 млн доз упродовж 2021 року. Також міністр розповів, що вакцину китайської компанії Sinovac українцям почнуть колоти після 10 квітня.

До цієї дати планують завершити лабораторний контоль вакцини CoronaVac, і препарат відразу ж відправлять у регіони. Степанов наголосив, що зараз не існує ніяких проблем із цією вакциною.

Є відповідні терміни лабораторного контролю. Ця вакцина, згідно з усіма нормативними документами, повинна пройти лабораторний контроль. 10 квітня завершується лабораторний контроль, і відразу ця вакцина почне використовуватися для проведення щеплень", - додав Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ озвучили графік поставок вакцин від COVID-19, Україна домовилася про постачання 24 млн доз вакцин.

вакцина вакцинація Pfizer Максим Степанов МОЗ коронавірус

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