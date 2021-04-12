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12 квітня 2021, 12:36 109

У Житомирі послабили карантин для кафе та ресторанів

12 квітня 2021, 12:36 109
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Це буде дозволено два місяці
Це буде дозволено два місяці
Фото з відкритих джерел
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Виконавчий комітет міської ради Житомира погодив розміщення відкритих майданчиків 16-м кафе та ресторанам.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Рупор Житомира".

Підприємців зобов’яжуть дотримуватися протиепідемічних правил та розміщувати майданчики виключно у межах фасаду закладу.

"Підприємці мають лише подати заявку на розміщення та ескіз майданчика. Вже подано 53 заявки, вони опрацьовуються. Такий алгоритм діяв і минулоріч, коли пандемія тільки почалась", - заявив міський голова Сергій Сухомлин.

Також серед вимог - озеленення території літньої тераси та небрендовані меблі з натуральних матеріалів.

Нагадаємо, у Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси.

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