На Харківщині СБУ викрила канал постачання в Росію військової продукції

Її поставляли до країни-агресора під виглядом цивільних товарів

Її поставляли до країни-агресора під виглядом цивільних товарів

Працівники Служби безпеки України заблокували канал постачання з України на підприємства військово-промислового комплексу Росії продукції військового призначення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, керівники харківських промислових підприємств, серед яких були й особи з громадянством Росії, налагодили на власних виробничих потужностях виготовлення систем кондиціонування для російської військової техніки.

Встановлено, що українська продукція була повним аналогом штатних російських систем кондиціонування, але кодифікована іншою номенклатурою для унеможливлення її ідентифікації як військової”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що зловмисники постачали кондиціонери як цивільну продукцію на адресу підконтрольних їм підприємств у Російській Федерації.

Там змінювалося маркування і підроблялися документи про, нібито, виготовлення продукції у Росії. Потім вона постачалась до підприємств військово-промислового комплексу РФ.

Організаторам схеми готують підозру, тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної схеми.

Напомним, на Кіровоградщині СБУ блокувала масштабну контрабанду, щомісяця ділки вивозили контрабандну продукцію на понад 5 млн грн.