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06 апреля 2021, 17:03 67

На Харьковщине СБУ разоблачила канал поставок в Россию военной продукции

06 апреля 2021, 17:03 67
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Ее поставляли на предприятия страны-агрессора под видом гражданских товаров
Ее поставляли на предприятия страны-агрессора под видом гражданских товаров
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Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали канал поставки из Украины на предприятия военно-промышленного комплекса России продукции военного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, руководители харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством России, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники.

Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию на адрес подконтрольных им предприятий в Российской Федерации.

Там менялась маркировка и подделывались документы о якобы изготовлении продукции в России. Затем она поставлялась на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Организаторам схемы готовят подозрение, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконной схеме.

Напомним, на Кировоградщине СБУ блокировала масштабную контрабанду, ежемесячно дельцы вывозили контрабандную продукцию на более чем 5 млн грн.

Россия СБУ Схемы уголовное дело контрабанда Харьковская область

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