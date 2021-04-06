Держава втратила мільйони: на Кіровоградщині СБУ блокувала масштабну контрабанду

Щомісяця ділки вивозили контрабандну продукцію на понад 5 млн грн

Щомісяця ділки вивозили контрабандну продукцію на понад 5 млн грн

Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала нелегальний експорт високоякісної деревини з Кіровоградщини. Оборудку організувало керівництво територіального підрозділу Державного агентства лісових ресурсів спільно з посадовцями підпорядкованих лісогосподарських підприємств області.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

З лісових господарств Кіровоградщини зловмисники щомісяця реалізовували майже 600 кубометрів цінної деревини. Деревину цінних порід вивозили до ЄС під виглядом низькосортної продукції за заниженими цінами.

Оперативники спецслужби затримали на території Кіровоградської, Черкаської та Рівненської областей чотири вантажівки. Вони перевозили для незаконного експорту за кордон майже 100 кубів деревини та пиломатеріалів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки у лісових господарствах та лісопереробних цехах області. Під час слідчих дій виявлено ще понад 2 тисячі кубометрів високоякісного дубу, заготовленого для експорту.

Слідчими встановлено, що незаконний механізм експорту функціонував протягом 2020-2021 років. Точний розмір збитків, завданих державі, встановить експертиза.

Триває досудове слідство за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-1 та ч. 3 ст. 191 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила схему експорту деревини, незаконно зрубаної в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Упродовж 2020-2021 років організатори вивезли за кордон карпатську смереку на майже 15 млн грн.