За прошедшие сутки в трех регионах не сделали ни одной прививки от COVID-19

Он начала кампании вакцинации первую дозу получили 291 822 человек, вторую - всего 2

Он начала кампании вакцинации первую дозу получили 291 822 человек, вторую - всего 2

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 4 апреля в Киевской, Херсонской и Одесской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

1258 человек привито против COVID-19 за сутки 4 апреля 2021 года в Украине. 291 824 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили одну дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) - два человека", - написал Степанов.

Лидерами по количеству сделанных прививок за прошедшие сутки стали Харьковская (250) и Львовская (110) области, а также Киев (130).

В остальных регионах количество сделанных за сутки прививок колеблется в пределах от 10 до 88.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской и Херсонской областях за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.