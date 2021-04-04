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04 квітня 2021, 12:55 2

У Київській та Херсонській областях за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу

04 квітня 2021, 12:55 2
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Всього за минулу добу вакциновано 3 919 українців
Всього за минулу добу вакциновано 3 919 українців
Фото з відкритих джерел
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В Україні 3 квітня зроблено 3919 щеплень від коронавірусу. Найбільше щеплень зробили на Харківщині, жодного – у Київській та Херсонській областях.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.

Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.

Всього від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 290 566 людей, з них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість щеплень у регіонах за добу:

  • м. Київ –720 щеплень;
  • Вінницька область – 110 щеплень;
  • Волинська область –210 щеплень;
  • Дніпропетровська область –290 щеплень;
  • Донецька область –140 щеплень;
  • Житомирська область –80 щеплень;
  • Закарпатська –30 щеплень;
  • Запорізька область –40 щеплень;
  • Івано-Франківська область –179 щеплень;
  • Київська область –0 щеплень;
  • Кіровоградська область –80 щеплень;
  • Луганська область –140 щеплень;
  • Львівська область –240 щеплення;
  • Миколаївська область –130 щеплень;
  • Одеська область –160 щеплень;
  • Полтавська область –110 щеплень;
  • Рівненська область –50 щеплень;
  • Сумська область –40 щеплень;
  • Тернопільська область –130 щеплень;
  • Харківська область –440 щеплень;
  • Херсонська область –0 щеплень;
  • Хмельницька область –200 щеплень;
  • Черкаська область –160 щеплень;
  • Чернівецька область –180 щеплень;
  • Чернігівська область –60 щеплень

Станом на 03 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 403 066 людей.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 267 833 людини щеплені з початку кампанії вакцинації, з них отримали 1 дозу - 267 831 людина, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.

коронавірус Україна Київська область Херсонська область вакцинація щеплення

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