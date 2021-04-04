У Київській та Херсонській областях за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу

Всього за минулу добу вакциновано 3 919 українців

Всього за минулу добу вакциновано 3 919 українців

Фото з відкритих джерел

В Україні 3 квітня зроблено 3919 щеплень від коронавірусу. Найбільше щеплень зробили на Харківщині, жодного – у Київській та Херсонській областях.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.

Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.

Всього від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 290 566 людей, з них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість щеплень у регіонах за добу:

м. Київ –720 щеплень;

Вінницька область – 110 щеплень;

Волинська область –210 щеплень;

Дніпропетровська область –290 щеплень;

Донецька область –140 щеплень;

Житомирська область –80 щеплень;

Закарпатська –30 щеплень;

Запорізька область –40 щеплень;

Івано-Франківська область –179 щеплень;

Київська область –0 щеплень;

Кіровоградська область –80 щеплень;

Луганська область –140 щеплень;

Львівська область –240 щеплення;

Миколаївська область –130 щеплень;

Одеська область –160 щеплень;

Полтавська область –110 щеплень;

Рівненська область –50 щеплень;

Сумська область –40 щеплень;

Тернопільська область –130 щеплень;

Харківська область –440 щеплень;

Херсонська область –0 щеплень;

Хмельницька область –200 щеплень;

Черкаська область –160 щеплень;

Чернівецька область –180 щеплень;

Чернігівська область –60 щеплень

Станом на 03 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 403 066 людей.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 267 833 людини щеплені з початку кампанії вакцинації, з них отримали 1 дозу - 267 831 людина, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.