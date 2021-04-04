У Київській та Херсонській областях за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу
В Україні 3 квітня зроблено 3919 щеплень від коронавірусу. Найбільше щеплень зробили на Харківщині, жодного – у Київській та Херсонській областях.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.
Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.
Всього від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 290 566 людей, з них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Кількість щеплень у регіонах за добу:
- м. Київ –720 щеплень;
- Вінницька область – 110 щеплень;
- Волинська область –210 щеплень;
- Дніпропетровська область –290 щеплень;
- Донецька область –140 щеплень;
- Житомирська область –80 щеплень;
- Закарпатська –30 щеплень;
- Запорізька область –40 щеплень;
- Івано-Франківська область –179 щеплень;
- Київська область –0 щеплень;
- Кіровоградська область –80 щеплень;
- Луганська область –140 щеплень;
- Львівська область –240 щеплення;
- Миколаївська область –130 щеплень;
- Одеська область –160 щеплень;
- Полтавська область –110 щеплень;
- Рівненська область –50 щеплень;
- Сумська область –40 щеплень;
- Тернопільська область –130 щеплень;
- Харківська область –440 щеплень;
- Херсонська область –0 щеплень;
- Хмельницька область –200 щеплень;
- Черкаська область –160 щеплень;
- Чернівецька область –180 щеплень;
- Чернігівська область –60 щеплень
Станом на 03 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 403 066 людей.
Нагадаємо, станом на 1 квітня 267 833 людини щеплені з початку кампанії вакцинації, з них отримали 1 дозу - 267 831 людина, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.