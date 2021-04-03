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Ситуація на Донбасі: на міні підірвався український військовий
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03 квітня 2021, 18:50 2

Ситуація на Донбасі: на міні підірвався український військовий

03 квітня 2021, 18:50 2
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Сьогодні, 3 квітня, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту ПІСКИ, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої внаслідок якого, бойове травмування несумісне з життям отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 3 квітня 2021 року Слава...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, April 3, 2021

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі бойовики поранили троє осіб.

Донбас ООС Україна смерть військові

 
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