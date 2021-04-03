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03 квітня 2021, 18:16 205

Довибори в Раду: вже на п'ятій дільниці на Прикарпатті виявили розбіжності у підрахунку голосів

03 квітня 2021, 18:16 205
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Фото з відкритих джерел
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В Івано-Франківській області вже на п'яти дільницях округу №87 виявили розбіжності у підрахунку голосів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на організацію "Опора".

"Вже п'ята ділянка з розбіжностями в голосах. Ділянка №260028 сьогодні перша в перерахунку. За Олександра Шевченка (кандидат від "За майбутнє" - Ред.) в протоколі зазначено 172 голоси, члени ОВК нарахували 79", - заявили представники "Опори".

Після відкриття пакета з бюлетенями голова ДВК заявила, що деякі бюлетені упаковані по-іншому.

"Зокрема, деякі пакети мали ушкодження. Пакет з невикористаними бюлетенями виявився надірваним, однак кількість бюлетенів збіглася. Також члени комісії звертали увагу, що по-іншому були запаковані бюлетені за Шевченка", - додали в "Опорі".

В результаті члени ОВК викликали поліцейських.

Нагадаємо, раніше 2 квітня в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними на двох ділянках. ОВК №87 визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №261027 і №261030.

Також повідомлялося, що в п'ятницю ввечері визнали недійсними результати виборів на дільниці в с. Манява.

вибори Україна поліція Прикарпаття Івано-Франківська область

 
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