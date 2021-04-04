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04 апреля 2021, 12:55 2

В Киевской и Херсонской областях за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

04 апреля 2021, 12:55 2
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Всего за минувшие сутки вакцинировано 3 919 украинцев
Всего за минувшие сутки вакцинировано 3 919 украинцев
Фото из открытых источников
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В Украине 3 апреля сделано 3919 прививок от коронавируса. Больше всего прививок сделали на Харьковщине, ни одного – в Киевской и Херсонской областях.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Прививки проводилось 58 мобильными бригадами по иммунизации и 153 пунктами прививки.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 290 566 человек, из них получили 1 дозу – 290 564 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев -720 прививок;
  • Винницкая область – 110 прививок;
  • Волынская область -210 прививок;
  • Днепропетровская область -290 прививок;
  • Донецкая область -140 прививок;
  • Житомирская область -80 прививок;
  • Закарпатская -30 прививок;
  • Запорожская область -40 прививок;
  • Ивано-Франковска область -179 прививок;
  • Киевская область -0 прививок;
  • Кировоградская область -80 прививок;
  • Луганская область -140 прививок;
  • Львовская область -240 прививки;
  • Николаевская область -130 прививок;
  • Одесская область -160 прививок;
  • Полтавская область -110 прививок;
  • Ровенская область -50 прививок;
  • Сумская область -40 прививок;
  • Тернопольская область -130 прививок;
  • Харьковская область -440 прививок;
  • Херсонская область -0 прививок;
  • Хмельницкая область -200 прививок;
  • Черкасская область -160 прививок;
  • Черновицкая область -180 прививок;
  • Черниговская область -60 прививок

По состоянию на 03 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 людей.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 267 833 человека привиты с начала кампании вакцинации, из них получили 1 дозу - 267 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

коронавирус Украина Киевская область Херсонская область вакцинация прививка

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