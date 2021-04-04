В Киевской и Херсонской областях за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса
В Украине 3 апреля сделано 3919 прививок от коронавируса. Больше всего прививок сделали на Харьковщине, ни одного – в Киевской и Херсонской областях.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
Прививки проводилось 58 мобильными бригадами по иммунизации и 153 пунктами прививки.
Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 290 566 человек, из них получили 1 дозу – 290 564 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Количество прививок в регионах за сутки:
- г. Киев -720 прививок;
- Винницкая область – 110 прививок;
- Волынская область -210 прививок;
- Днепропетровская область -290 прививок;
- Донецкая область -140 прививок;
- Житомирская область -80 прививок;
- Закарпатская -30 прививок;
- Запорожская область -40 прививок;
- Ивано-Франковска область -179 прививок;
- Киевская область -0 прививок;
- Кировоградская область -80 прививок;
- Луганская область -140 прививок;
- Львовская область -240 прививки;
- Николаевская область -130 прививок;
- Одесская область -160 прививок;
- Полтавская область -110 прививок;
- Ровенская область -50 прививок;
- Сумская область -40 прививок;
- Тернопольская область -130 прививок;
- Харьковская область -440 прививок;
- Херсонская область -0 прививок;
- Хмельницкая область -200 прививок;
- Черкасская область -160 прививок;
- Черновицкая область -180 прививок;
- Черниговская область -60 прививок
По состоянию на 03 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 людей.
Напомним, по состоянию на 1 апреля 267 833 человека привиты с начала кампании вакцинации, из них получили 1 дозу - 267 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.