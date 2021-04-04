В Киевской и Херсонской областях за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

Всего за минувшие сутки вакцинировано 3 919 украинцев

Всего за минувшие сутки вакцинировано 3 919 украинцев

Фото из открытых источников

В Украине 3 апреля сделано 3919 прививок от коронавируса. Больше всего прививок сделали на Харьковщине, ни одного – в Киевской и Херсонской областях.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Прививки проводилось 58 мобильными бригадами по иммунизации и 153 пунктами прививки.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 290 566 человек, из них получили 1 дозу – 290 564 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество прививок в регионах за сутки:

г. Киев -720 прививок;

Винницкая область – 110 прививок;

Волынская область -210 прививок;

Днепропетровская область -290 прививок;

Донецкая область -140 прививок;

Житомирская область -80 прививок;

Закарпатская -30 прививок;

Запорожская область -40 прививок;

Ивано-Франковска область -179 прививок;

Киевская область -0 прививок;

Кировоградская область -80 прививок;

Луганская область -140 прививок;

Львовская область -240 прививки;

Николаевская область -130 прививок;

Одесская область -160 прививок;

Полтавская область -110 прививок;

Ровенская область -50 прививок;

Сумская область -40 прививок;

Тернопольская область -130 прививок;

Харьковская область -440 прививок;

Херсонская область -0 прививок;

Хмельницкая область -200 прививок;

Черкасская область -160 прививок;

Черновицкая область -180 прививок;

Черниговская область -60 прививок

По состоянию на 03 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 людей.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 267 833 человека привиты с начала кампании вакцинации, из них получили 1 дозу - 267 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.