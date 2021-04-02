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02 квітня 2021, 10:04 9

В Україні зробили ще 19 тисяч щеплень проти COVID-19

02 квітня 2021, 10:04 9
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Найбільше - у Києві (1710)
Найбільше - у Києві (1710)
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу перше щеплення проти коронавірусу зробили 19 097 людей, всього вакцинованих з початку кампанії - 267 833.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

19 097 людиней щеплені проти COVID-19 на добу 1 квітня 2021 в Україні. 267 833 людини щеплені з початку кампанії зі щеплення, з них отримали 1 дозу - 267 831 людина, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини", - повідомив міністр.

Найбільше за 1 квітня щеплень від коронавірусу зробили в Києві (1 710), Черкаській (1 440), Дніпропетровській (1 340), Львівській (1 160) і Харківській (1 030) областях, найменше - у Херсонській (40), Чернігівській (260) і Чернівецькій (400) областях.

В лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 393 078 осіб.

Нагадаємо, в Україні за 1 квітня COVID-19 діагностували у 19 893 осіб, зафіксовано 433 летальних випадків.

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