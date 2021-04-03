У Києві таксиста спіймали з партією наркотиків

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Фото з відкритих джерел

У Києві правоохоронці повідомили про підозру водієві таксі, який продавав наркотичні засоби: у зловмисника вилучено 29 пакунків з амфетаміном, МДМА, PVP і канабісом.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби столичної поліції.

Під час патрулювання території району на вулиці Прирічній співробітники поліції помітили підозрілий автомобіль таксі, який повільно рухався по зоні відпочинку. Поліцейські зупинили транспортний засіб для перевірки документів. Зокрема, на запитання правоохоронців щодо наявності заборонених предметів чи речовин, водій повідомив, що має такі у салоні авто. На місце події прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції для належного документування злочину та вилучення заборонених речовин.

Чоловік дістав із водійських дверцят автомобіля поліетиленовий пакет у якому були 29 згортків із амфетаміном, МДМА, PVP та канабісом, які фігурант незаконно придбав та зберігав з метою збуту. Поліцейські вилучили згортки та направили на відповідне експертне дослідження. За висновком експертизи, вилучені речовини є наркотичними.

Збувачем наркотиків виявився 24-річний мешканець Запорізької області, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За скоєне молодику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині виробляли нелегальний спирт під виглядом антисептиків.