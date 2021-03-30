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Поліція відкрила справу через аварію поїзду "Інтерсіті" під Запоріжжям
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30 березня 2021, 12:30 180

Поліція відкрила справу через аварію поїзду "Інтерсіті" під Запоріжжям

30 березня 2021, 12:30 180
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Працівники поліції встановлюють всі обставини події
Працівники поліції встановлюють всі обставини події
Фото: Нацполіція
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За фактом аварії швидкісного потягу "Інтерсіті" №732 "Київ - Запоріжжя" працівники правоохоронних органів відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

За даним фактом слідчим Синельниківського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що 29 березня близько 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу "Інтерсіті" № 732 сполучення "Київ - Запоріжжя".

За попередніми даними, внаслідок аварії ніхто не постраждав, вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Працівники поліції встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 29 березня під Запоріжжям з рейок зійшов потяг Інтерсіті. Шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції.

Згодом була названа попередня причина інциденту. Ввечері того ж дня "Укрзалізниця" відновила рух потягів між Запоріжжям і Дніпром.

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