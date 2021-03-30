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Полиция открыла дело из-за аварии поезда "Интерсити" под Запорожьем
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30 марта 2021, 12:30 181

Полиция открыла дело из-за аварии поезда "Интерсити" под Запорожьем

30 марта 2021, 12:30 181
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Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия
Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия
Фото: Нацполиция
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По факту аварии скоростного поезда "Интерсити" №732 "Киев - Запорожье" работники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает пресс служба МВД, передает RegioNews.

По данному факту следователем Синельниковского районного управления полиции открыто уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что 29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщения "Киев - Запорожье".

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, принимаются меры для ликвидации последствий аварии. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 29 марта под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити. Шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов в 50 километрах к конечной станции.

Впоследствии была названа предварительная причина инцидента. Вечером того же дня "Укрзализныця" возобновила движение поездов между Запорожьем и Днепром.

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