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28 березня 2021, 17:06 120

130 будинків Києва залишилися без тепла через прорив трубопроводу

28 березня 2021, 17:06 120
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Аварія сталася на трубопроводі, який проклали 47 років тому
Аварія сталася на трубопроводі, який проклали 47 років тому
Фото: Facebook
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У Києві внаслідок прориву магістрального трубопроводу на вулиці Рибальській без теплопостачання залишилися 133 будинки.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київтеплоенерго", передає RegioNews.

Відомо, що прорив стався сьогодні о 13:50 на вул. Рибальській, 13.

Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП "Київтеплоенерго", - йдеться в повідомленні.

Наразі розпочато ремонтні роботи. Аварійна бригада комунального підприємства "Київтеплоенерго" працює над ліквідацією пошкодження трубопроводу.

Без теплопостачання тимчасово залишилися 133 будинки. За інформацією компанії, трубопровід був прокладений у 1974 році.

Нагадаємо, раніше центр Львова залишився без водопостачання через аварію на трубопроводі.

Київ тепло комунальники аварія трубопровід

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