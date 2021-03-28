130 будинків Києва залишилися без тепла через прорив трубопроводу

Аварія сталася на трубопроводі, який проклали 47 років тому

Аварія сталася на трубопроводі, який проклали 47 років тому

Фото: Facebook

У Києві внаслідок прориву магістрального трубопроводу на вулиці Рибальській без теплопостачання залишилися 133 будинки.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київтеплоенерго", передає RegioNews. Відомо, що прорив стався сьогодні о 13:50 на вул. Рибальській, 13. Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП "Київтеплоенерго", - йдеться в повідомленні. Наразі розпочато ремонтні роботи. Аварійна бригада комунального підприємства "Київтеплоенерго" працює над ліквідацією пошкодження трубопроводу. Без теплопостачання тимчасово залишилися 133 будинки. За інформацією компанії, трубопровід був прокладений у 1974 році. Нагадаємо, раніше центр Львова залишився без водопостачання через аварію на трубопроводі.

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