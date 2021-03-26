У чотирьох областях "червоної” зони продовжили обмеження на посадку пасажирів

У решті регіонів цієї зони обмежень поки що немає

У решті регіонів цієї зони обмежень поки що немає

“Укрзалізниця” продовжила до 6 квітня дію обмеження на посадку і висадку пасажирів у Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях, які входять до “червоної” зони карантину.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 06.04 включно. Водночас Укрзалізниця уважно слідкує за динамікою захворюваності у регіонах і готова як до призначення спецрейсів за погодженням із МОЗ, так і до відновлення повноцінного пасажирського сполучення у цих регіонах”, - йдеться в повідомленні.

У Миколаївській області до 1 квітня обмежень на висадку-посадку не буде, там уважно слідкуватимуть за динамікою захворюваності. На території Львівської області висадка та посадка пасажирів не обмежена до 30 березня.

У Києві, а також у Київській, Сумській та Одеській областях обмежень на висадку та посадку немає.

Також рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС від 25 березня Черкаську область не переведено до категорії "червоних" зон, тому жодних обмежень на рух залізничного транспорту там не запроваджували.

Нагадаємо, "Укрзалізниця” не буде обмежувати посадку пасажирів у Києві через карантин.