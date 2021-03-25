Транспорт у Києві зупинять, якщо в лікарнях будуть заповнені всі місця — Рубан

Влада назвала умову зупинки роботи транспорту у столиці

Влада назвала умову зупинки роботи транспорту у столиці

Фото: із відкритих джерел

Громадський транспорт Києва повністю зупинить свою роботу, якщо у лікарняних закладах столиці завантаженість лікарень COVID-хворими досягне позначки у 100%.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив голова Держспоживслужби міста Києва Олег Рубан, передає RegioNews.

На сьогоднішній день лікарні столиці наповнені на 80%, ліжка з хворими почали вивозити в коридори. На даний момент робиться все можливе для збільшення ліжок в лікарнях”, - сказав Рубан.

Він зазначив, що громадський транспорт не є головним місцем поширення вірусу, але його закриття буде одним зі способів протидії розповсюдженню COVID-19.

Нагадаємо, у Києві вже вакцинують від коронавірусу людей віком 80+, за перший день прищепили близько пів сотні осіб.