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25 березня 2021, 17:11 787

Транспорт у Києві зупинять, якщо в лікарнях будуть заповнені всі місця — Рубан

25 березня 2021, 17:11 787
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Фото: із відкритих джерел
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Громадський транспорт Києва повністю зупинить свою роботу, якщо у лікарняних закладах столиці завантаженість лікарень COVID-хворими досягне позначки у 100%.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив голова Держспоживслужби міста Києва Олег Рубан, передає RegioNews.

На сьогоднішній день лікарні столиці наповнені на 80%, ліжка з хворими почали вивозити в коридори. На даний момент робиться все можливе для збільшення ліжок в лікарнях”, - сказав Рубан.

Він зазначив, що громадський транспорт не є головним місцем поширення вірусу, але його закриття буде одним зі способів протидії розповсюдженню COVID-19.

Нагадаємо, у Києві вже вакцинують від коронавірусу людей віком 80+, за перший день прищепили близько пів сотні осіб.

Київ транспорт карантин Держпродпотребслужба лікарні

 
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