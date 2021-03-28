130 домов Киева остались без тепла из-за прорыва трубопровода

Авария произошла на трубопроводе, который проложили 47 лет назад

Авария произошла на трубопроводе, который проложили 47 лет назад

Фото: Facebook

В Киеве в результате прорыва магистрального трубопровода на улице Рыбальской без теплоснабжения остались 133 дома.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", передает RegioNews. Известно, что прорыв произошел сегодня в 13:50 на ул. Рыбальской, 13. Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Его сразу было оперативно локализовано аварийной бригадой КП "Киевтеплоэнерго", - говорится в сообщении. Сейчас начаты ремонтные работы. Аварийная бригада коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работает над ликвидацией повреждения трубопровода. Без теплоснабжения временно остались 133 дома. По информации компании, трубопровод был проложен в 1974 году. Напомним, ранее центр Львова остался без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе.

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