У Чернівцях помер чоловік, який раніше отримав щеплення від COVID-19

Він вакцинувався від коронавірусу більше тижня тому і мав супутні захворювання

Він вакцинувався від коронавірусу більше тижня тому і мав супутні захворювання

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік помер вранці 24 березня у міській клінічній лікарні №3, попередня причина смерті - гострий мозковий інсульт.

Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби. За інформацією департаменту охорони здоров’я Чернівецької області, 15 березня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca”, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ розповіли, що 16 березня о 17:25 чоловіка доставила бригада екстреної медичної допомоги в міську клінічну лікарню №3, де він лікувався з приводу інсульту.

Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у чоловіка не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. У двох із них було підвтерджено COVID-19. Через це забір матеріалу для ПЛР-тестування здійснили й в померлого для аналізу”, заявили у відомстві.

За словами керівника мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю, пацієнт переніс щеплення нормально і не висловлював скарг на стан здоров’я.

Для встановлення точної причини смерті призначено патологоанатомічне дослідження.

Нагадаємо, 23 березня на Одещині раптово померла вакцинована військова. Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.