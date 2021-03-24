16:15  24 березня
Мер Дніпра Борис Філатов публічно отримав щеплення від COVID-19
13:29  24 березня
Микола Тищенко очолить Закарпатську обласну організацію "Слуги Народу" - пресслужба
18:44  24 березня
Доба в ООС: бойовики знову застосовували заборонене озброєння
UA | RU
UA | RU
24 березня 2021, 19:55 180

У Чернівцях помер чоловік, який раніше отримав щеплення від COVID-19

24 березня 2021, 19:55 180
Читайте также на русском языке
Він вакцинувався від коронавірусу більше тижня тому і мав супутні захворювання
Він вакцинувався від коронавірусу більше тижня тому і мав супутні захворювання
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров’я повідомило про смерть провізора аптеки Чернівецького військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення вакциною Covishield/AstraZeneca.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік помер вранці 24 березня у міській клінічній лікарні №3, попередня причина смерті - гострий мозковий інсульт.

Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби. За інформацією департаменту охорони здоров’я Чернівецької області, 15 березня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca”, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ розповіли, що 16 березня о 17:25 чоловіка доставила бригада екстреної медичної допомоги в міську клінічну лікарню №3, де він лікувався з приводу інсульту.

Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у чоловіка не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. У двох із них було підвтерджено COVID-19. Через це забір матеріалу для ПЛР-тестування здійснили й в померлого для аналізу”, заявили у відомстві.

За словами керівника мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю, пацієнт переніс щеплення нормально і не висловлював скарг на стан здоров’я.

Для встановлення точної причини смерті призначено патологоанатомічне дослідження.

Нагадаємо, 23 березня на Одещині раптово померла вакцинована військова. Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

коронавірус заява смерть МОЗ Чернівецька область вакцинація

Прохання перевізників Києва зупинити маршрутки близьке до маніпуляції - Кличко
24 березня 2021, 19:37
Данілов про локдаун: на карантин може бути закрита вся країна
24 березня 2021, 19:06
ДТП у Польщі: стало відомо про стан жінки, яка найбільше потерпіла в аварії
24 березня 2021, 17:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua