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24 березня 2021, 08:39 384

На Одещині раптово померла вакцинована військова

24 березня 2021, 08:39 384
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Жінка днями отримала першу дозу вакцини від коронавірусу
Жінка днями отримала першу дозу вакцини від коронавірусу
Фото: Facebook
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В Одеській області поза межами військової частини та у позаслужбовий час втратила свідомість жінка-військовослужбовець, а медикам не вдалось її реанімувати. Зазначається, що жінка страждала на гіпертонічну хворобу, а днями отримала першу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

Вона мала бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС тому 21.03 з дотриманням усіх алгоритмів отримала щеплення від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Щеплення було здійснено мобільною бригадою з імунізації від Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА, яка працює з початку вакцинації та набула досвіду.

Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу.

У командуванні просять представників громадськості не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовця та дочекатися висновків судово-медичної експертизи, яку призначили на 24 березня.

Нагадаємо, 22 березня в Україні вакциновано проти коронавірусу 10 904 осіб, це на 8189 щеплень більше, ніж напередодні.

вакцина військові ЗСУ жінки Одеська область

 
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