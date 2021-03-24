На Одещині раптово померла вакцинована військова

Жінка днями отримала першу дозу вакцини від коронавірусу

Жінка днями отримала першу дозу вакцини від коронавірусу

Фото: Facebook

В Одеській області поза межами військової частини та у позаслужбовий час втратила свідомість жінка-військовослужбовець, а медикам не вдалось її реанімувати. Зазначається, що жінка страждала на гіпертонічну хворобу, а днями отримала першу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

Вона мала бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС тому 21.03 з дотриманням усіх алгоритмів отримала щеплення від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Щеплення було здійснено мобільною бригадою з імунізації від Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА, яка працює з початку вакцинації та набула досвіду.

Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу.

У командуванні просять представників громадськості не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовця та дочекатися висновків судово-медичної експертизи, яку призначили на 24 березня.

Нагадаємо, 22 березня в Україні вакциновано проти коронавірусу 10 904 осіб, це на 8189 щеплень більше, ніж напередодні.