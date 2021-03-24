Прохання перевізників Києва зупинити маршрутки близьке до маніпуляції - Кличко

Мер столиці прокоментував прохання перевізників офіційно зупинити маршрутки

Мер столиці прокоментував прохання перевізників офіційно зупинити маршрутки

Фото: із відкритих джерел

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що прохання Асоціації перевізників Києва і Київської області заборонити роботу маршруток через загрозу банкрутства є маніпулятивним.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Це близьке до маніпуляції "забороніть нам, будь ласка, працювати, тому що у нас збитки". Так само я можу сказати, що на сьогодні весь транспорт у Києві дотаційний. Він неприбутковий. Приватні перевізники мають вирішувати на свій розсуд, а в цьому плані "забороніть, будь ласка, мені, тому що я не зможу возити" - це маніпуляція”, - заявив Кличко.

Він також закликав киян без необхідності не користуватися громадським транспортом і залишатися вдома.

Нагадаємо, раніше маршрутники анонсували підвищення вартості проїзду у Києві до 10 гривень і закликали владу офіційно заборонити роботу маршруток, щоб уникнути банкрутства перевізників.

Перед цим мер Києва Віталій Кличко пригрозив заборонити перевезення за недотримання карантинних норм.