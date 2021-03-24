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24 березня 2021, 17:12 7

ДТП у Польщі: стало відомо про стан жінки, яка найбільше потерпіла в аварії

24 березня 2021, 17:12 7
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Буковинка після аварії в Польщі у критичному стані, їй вирізали селезінку
Буковинка після аварії в Польщі у критичному стані, їй вирізали селезінку
Фото: PAP/Darek Delmanowicz
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Буковинку, яка травмувалася в аварії в Польщі, прооперували. 74-річна жінка в критичному стані з травмами голови та лиця.

Про це сказав генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк у коментарі Суспільному Буковини, передає RegioNews.

74-річній потерпілій в ДТП у Польщі 22 березня вирізали селезінку, вона у реанімації. Надалі потребуватиме плечового імпланта.

Інші пасажири мають забої та ушкодження, втім невдовзі їх випишуть з лікарні.

Водночас стан 23-річного водія та трьох пасажирів покращився. За словами консула, наразі поліція з'ясовує причини аварії. Водій ще не спілкувався з правоохоронцями.

Як повідомлялося, у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

Згодом стало відомо, що через ДТП у Польщі водію українського автобуса загрожує до п’яти років тюрми. Його звинуватять у ненавмисному спричиненні катастрофи.

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