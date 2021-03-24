Данілов про локдаун: на карантин може бути закрита вся країна

Секретар РНБО не виключає варіанту запровадження суворих обмежень на всій території держави

Секретар РНБО не виключає варіанту запровадження суворих обмежень на всій території держави

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Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає RegioNews.

Коли ми повністю закриваємо області - це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не по оптимістичному сценарію, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна. Адже життя людини має бути на першому місці", - сказав він.

Данілов додав, що найближчим часом РНБО може провести окреме засідання щодо епідемії коронавірусу в Україні. Він також відповів на запитання, чи може Рада нацбезпеки обговорювати всеукраїнський локдаун.

Буде залежати від поведінки людей. Ми наполягаємо, що кожна громада, відповідно до закону, має самостійно ухвалювати рішення, чи треба їй закриватися, чи вводити інші обмеження", - заявив Олексій Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр Степанов заявив, що в Україні не будуть запроваджувати загальнонаціональний локдаун.