Місцева влада може посилювати карантин без вказівок "зверху” - Кабмін

Режим адаптивного карантину дає владі на місцях таке право

Режим адаптивного карантину дає владі на місцях таке право

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеву владу за необхідності посилювати карантинні обмеження, оскільки у неї для цього є всі повноваження.

Про це Шмигаль заявив під час засідання Кабінету міністрів, передає RegioNews.

За його словами, в Україні запровадили адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмеження.

Тому я закликаю місцевих керівників не очікувати вказівок, а приймати необхідні рішення. Бачите збільшення хворих, бачите збільшення госпіталізації – впроваджуєте додаткові обмеження", - заявив Шмигаль.

За його словами, запроваджений три тижні тому "червоний” рівень обмежень в Івано-Франківській області дозволив стабілізувати ситуацію із захворюваністю на COVID-19.

Шмигаль також зазначив, що якщо всі громадяни будуть дотримуватися протиепідемічних обмежень і знизять соціальні контакти, то не буде необхідності запроваджувати новий локдаун.

Однак обмеження посилять, якщо більшість регіонів опиняться в "червоній" зоні.

Нагадаємо, раніше Кличко закликав Кабмін посилити карантинні обмеження в Києві.

Пізніше у столиці пояснили, чому самостійно не можуть посилити карантин.