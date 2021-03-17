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17 березня 2021, 14:31 523

Місцева влада може посилювати карантин без вказівок "зверху” - Кабмін

17 березня 2021, 14:31 523
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Режим адаптивного карантину дає владі на місцях таке право
Фото: із відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеву владу за необхідності посилювати карантинні обмеження, оскільки у неї для цього є всі повноваження.

Про це Шмигаль заявив під час засідання Кабінету міністрів, передає RegioNews.

За його словами, в Україні запровадили адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмеження.

Тому я закликаю місцевих керівників не очікувати вказівок, а приймати необхідні рішення. Бачите збільшення хворих, бачите збільшення госпіталізації – впроваджуєте додаткові обмеження", - заявив Шмигаль.

За його словами, запроваджений три тижні тому "червоний” рівень обмежень в Івано-Франківській області дозволив стабілізувати ситуацію із захворюваністю на COVID-19.

Шмигаль також зазначив, що якщо всі громадяни будуть дотримуватися протиепідемічних обмежень і знизять соціальні контакти, то не буде необхідності запроваджувати новий локдаун.

Однак обмеження посилять, якщо більшість регіонів опиняться в "червоній" зоні.

Нагадаємо, раніше Кличко закликав Кабмін посилити карантинні обмеження в Києві.

Пізніше у столиці пояснили, чому самостійно не можуть посилити карантин.

карантин коронавірус місцева влада Деніс Шмигаль Кабмін Обмеження

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