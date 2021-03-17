На Харківщині посилять карантин і обмежать роботу транспорту - ОДА

Упродовж минулої доби в області виявили 750 нових випадків COVID-19

Упродовж минулої доби в області виявили 750 нових випадків COVID-19

Фото: kharkivoda.gov.ua

У Харківській області будуть запроваджені більш суворі карантинні обмеження, оскільки на території регіону зростає кількість хворих коронавірусом.

Про це під час засідання робочої групи по протидії COVID-19 заявив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, передає RegioNews.

За його словами, мешканці області мають бути готові до можливих обмежень у роботі транспорту та переходу навчальних закладів на дистанційне навчання.

Він додав, що обмеження пізніше розгляне обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Ми повинні напрацювати фахові рекомендації та алгоритми, які допоможуть правильній організації карантину. Ми повинні вже зараз закликати людей відповідально ставитися до власного здоров’я, не нехтувати індивідуальними засобами захисту та не боятися, й приєднуватися до кампанії з вакцинації”, - сказав Черняк.

Також чиновники обговорили питання розгортання більшої кількості ліжок та забезпечення закладів необхідною кількістю кисню та кисневих трас.

ОДА планує залучити додаткову кількість молодшого та середнього персоналу до роботи в "ковідних” відділеннях на контрактній основі.

Нагадаємо, Львів переходить на посилений карантин, мер міста вважає, що це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання.