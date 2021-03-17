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17 марта 2021, 15:36 3

Председатель городского суда Тернополя умер от COVID-19

17 марта 2021, 15:36 3
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Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких
Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких
Фото: из открытых источников
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В Тернополе председатель городского районного суда Роман Грицак умер от коронавирусного заболевания.

Об этом сообщается на сайте суда, передает RegioNews.

16 марта 2021 года, на 48 году жизни, скоропостижно скончался Роман Михайлович Грицак, председатель Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области", - говорится в сообщении на сайте.

Как рассказывают работники суда, Роман Грицак болел коронавирусом и был госпитализирован в больницу скорой помощи.

Его состояние начало ухудшаться 5 марта, в результате COVID-19 у него было поражено 70% легких. 13 марта судью подключили к аппарату ИВЛ, а 16 марта его не стало", - сообщает издание "20 минут".

Роман Грицак начал работать в городском районном суде Тернополя в 2001 году, он стал председателем суда в апреле 2014 года.

Напомним, ранее были установлены точные причины смерти погибших на пожаре в "ковидной больнице" Черновцов.

суд коронавирус смерть судья Тернополь

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