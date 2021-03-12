Чиновника Державної зернової корпорації затримали на хабарі $35 тис - ДБР

Йому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Йому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Фото: dbr.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, керівництво Корпорації створило схему вимагання хабарів від керівників підпорядкованих підрозділів за продовження перебування на посаді.

В ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання керівником одного з департаментів Корпорації неправомірної вигоди в розмірі 35 тисяч доларів США від директора однієї з філій Товариства за забезпечення подальшого перебування його на посаді директора філії”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що сьогодні, 12 березня затримали керівника одного з департаментів державного підприємства під час отримання 35 тисяч доларів хабара.

Тепер вирішується питання повідомлення про підозру зловмиснику у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Йому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна і з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Рівненщині блокували масштабну контрабанду бурштину на два мільйони.