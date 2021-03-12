Чиновника Государственной зерновой корпорации задержали на взятке $35 тыс - ГБР

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

Фото: dbr.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, руководство Корпорации создало схему вымогательства взяток от руководителей подчиненных подразделений за продление пребывания в должности.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства руководителем одного из департаментов Корпорации неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов США от директора одного из филиалов Общества за обеспечение дальнейшего пребывания его в должности директора филиала", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня, 12 марта задержали руководителя одного из департаментов государственного предприятия при получении 35 тысяч долларов взятки.

Теперь решается вопрос сообщения о подозрении злоумышленнику в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, на Ровенщине блокировали масштабную контрабанду янтаря на два миллиона.