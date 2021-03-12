13:59  12 марта
В Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы
12:19  12 марта
Законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать Раде в ближайшие недели
08:11  12 марта
Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции сил ООС: ранен военнослужащий
UA | RU
UA | RU
12 марта 2021, 16:38 3

Чиновника Государственной зерновой корпорации задержали на взятке $35 тыс - ГБР

12 марта 2021, 16:38 3
Читайте також українською мовою
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет
Фото: dbr.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Работники Государственного бюро расследований разоблачили системную коррупционную схему чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, руководство Корпорации создало схему вымогательства взяток от руководителей подчиненных подразделений за продление пребывания в должности.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства руководителем одного из департаментов Корпорации неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов США от директора одного из филиалов Общества за обеспечение дальнейшего пребывания его в должности директора филиала", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня, 12 марта задержали руководителя одного из департаментов государственного предприятия при получении 35 тысяч долларов взятки.

Теперь решается вопрос сообщения о подозрении злоумышленнику в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, на Ровенщине блокировали масштабную контрабанду янтаря на два миллиона.

ГБР взятка задержание вымогательство коррупция Чиновник

Заместитель главы ОП Татаров второй раз пробует отменить себе подозрение - ЦПК
12 марта 2021, 15:29
Мэр Николаева и чиновники горсовета вакцинировались от COVID-19
12 марта 2021, 12:29
Первый заместитель Кличко, которого обвиняли в коррупции, вернулся к работе
12 марта 2021, 10:33
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram