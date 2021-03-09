У Миколаївській області затримали поліцейського за шантаж і вимагання
На Миколаївщині затримали працівника Нацполіції, який шантажував свого колегу та вимагав у нього гроші.
Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає RegioNews.
Старший оперуповноважений одного з відділень Миколаївського районного управління поліції, володіючи інформацією конфіденційного характеру про одного з поліцейських, вирішив його шантажувати та отримати "відкупні”, - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 37-річний старший оперуповноважений поліції, дізнавшись приватну інформацію про одного з поліцейських, нерозголошення цієї інформації оцінив у дві тисячі доларів США.
Після отримання першої частини зазначеної суми - 28 тисяч гривень - на банківську карту оперуповноваженого поліції затримали. Слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, готують йому вручення підозри”, - додали в Нацполіції.
За шантаж зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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