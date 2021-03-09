В Николаевской области задержали полицейского за шантаж и вымогательство

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет

Фото: Нацполиция

В Николаевской области задержали работника Нацполиции, который шантажировал своего коллегу и требовал у него деньги.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Старший оперуполномоченный одного из отделений Николаевского районного управления полиции, обладая информацией конфиденциального характера об одном из полицейских, решил его шантажировать и получить "откупные", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 37-летний старший оперуполномоченный полиции, узнав частную информацию об одном из полицейских, неразглашение этой информации оценил в две тысячи долларов США.

После получения первой части указанной суммы - 28 тысяч гривен - на банковскую карту оперуполномоченного полиции задержали. Следователи ГБР, под процессуальным руководством областной прокуратуры, готовят ему вручение подозрения", - добавили в Нацполиции.

За шантаж злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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