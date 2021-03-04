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04 березня 2021, 19:10 3

СБУ зупинила вивезення корабельного обладнання в окупований Крим

04 березня 2021, 19:10 3
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Зловмисники намагались організувати канал доставки важливого обладнання в РФ 
Зловмисники намагались організувати канал доставки важливого обладнання в РФ 
Фото: СБУ
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У Миколаївській області контррозвідники Служби безпеки України зупинили спробу таємного вивезення до окупованого Криму корабельного обладнання.

Про це повідомляє Управління СБУ в Миколаївській області, передає RegioNews.

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що двоє мешканців Миколаєва намагаються організувати канал незаконного переміщення корабельного технологічного обладнання до РФ. До протиправної діяльності вони залучили декількох спільників як кур’єрів для нелегального переміщення продукції”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що під час огляду автомобіля зловмисників на контрольному пункті "Каланчак” правоохоронці виявили обладнання, яке було приховане серед особистих речей.

У ході обшуків за місцем проживання учасників протиправної діяльності у Миколаївській і Херсонській областях також виявлено корабельні агрегати різного призначення. Вилучені предмети направлено на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру”, - повідомили в СБУ.

За цим фактом відкрили кримінальну справу, перевіряється інформація щодо можливого викрадення виявленого обладнання з об’єктів суднобудівної галузі Миколаївщини.

Нагадаємо, посадовців шести лісгоспів викрито в корупційні схемі на мільйони гривень.

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