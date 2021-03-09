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09 березня 2021, 18:06 7

В поліції розповіли, хто найчастіше порушує карантин на Закарпатті

09 березня 2021, 18:06 7
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Фото: із відкритих джерел
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У Закарпатській області найчастіше карантин порушують власники розважальних закладів та перевізники, з 5 по 8 березня правоохоронці зафіксували майже 600 випадків порушення обмежень на території регіону.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає RegioNews.

Упродовж 5-8 березня на території області поліція виявила 579 випадків порушень карантину, про що складено відповідні адміністративні матеріали за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 61 протокол складено саме за частиною першою. Такі порушення стосувалися грубого недотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання”, - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції розповіли, що найбільш серйозні порушення виявили в роботі 13 розважальних закладів, які діють на території Тячівського, Ужгородського, Хустського та Іршавського районів.

Мова йде не лише про звичайні масові гуляння, але й про святкування весіль та ювілеїв. Там, серед запрошених, чимало й людей похилого віку, які найбільш уразливі до недуги”, - зазначили в Нацполіції.

Крім того, лише за один день посиленого карантину поліція виявила 6 фактів порушення роботи розважальних закладів на території вищезгаданих районів.

Також правоохоронці задокументували 7 випадків порушення роботи суб’єктів господарювання, 6 з яких – громадського харчування. Також зафіксовано 8 випадків порушень карантинних норм перевізниками, 6 з яких теж виявлені у Тячівському районі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця” запускає додаткові спецрейси до "червоного” Закарпаття.

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