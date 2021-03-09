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09 березня 2021, 16:18 501

Служба безпеки України допитала Віктора Медведчука - ЗМІ

09 березня 2021, 16:18 501
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Також на допит викликали п’ятого президента Петра Порошенка
Також на допит викликали п’ятого президента Петра Порошенка
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 9 березня слідчі Служби безпеки України допитали народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Відомо, що Медведчука допитали слідчі СБУ у кримінальному провадженні. Про яку саме кримінальну справу йде мова, не повідомляється, однак видання припускає, що його допитували у провадженні щодо вчинення державної зради.

В його рамках розслідуються факти із раніше опублікованих розмов Віктора Медведчука та колишнього представника Росії Владислава Суркова щодо Донбасу.

Також журналісти видання повідомили, що на допит сьогодні викликали п’ятого президента Петра Порошенка, однак він на нього не з’явився.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

9 березня Зеленський заявив, що хоче довічно заблокувати в YouTube телеканали Медведчука.

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