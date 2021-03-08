"Укрзалізниця” запускає додаткові спецрейси до "червоного” Закарпаття

На ці поїзди вже поновили продаж квитків

На ці поїзди вже поновили продаж квитків

Фото: із відкритих джерел

"Укрзалізниця" виконає додаткові спеціальні рейси в Закарпатську область, яка опинилася у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

Вже відкрився продаж квитків на рейси, що сполучають Закарпаття зі столицею, Півднем та Сходом країни у вівторок, суботу та неділю", - розповів Криклій.

За його словами, усі маршрути будуть виконані із обов’язковим дотриманням маскового режиму, вагони пройдуть ретельну дезінфекцію.

Криклій додав, що пасажири, які вже купили квитки на рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися ними без необхідності обміну.

Також міністр оприлюднив перелік спеціальних рейсів:

358/357 Рахів — Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон у разі критичної необхідності);

13/14 Солотвино — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);

15/16 Рахів — Київ: 9 та 13 березня (рейси у зворотному напрямку 8 та 12 березня);

81/82 Ужгород — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);

108/107 Ужгород — Одеса: 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);

45/46 Ужгород — Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня).

Нагадаємо, з вівторка Укрзалізниця припиняє сполучення з Закарпаттям, оскільки регіон потрапив у "червону" зону карантину.

7 березня пасажирів потягу "Київ-Чернівці" цієї ночі висадили посеред дороги.