Ситуація з COVID-19 на Закарпатті критична, в області прогнозують медичний колапс

Усі палати інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні заповнені

Усі палати інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні заповнені

Фото: із відкритих джерел

Закарпатська область вже в кінці тижня може зіткнутися із повним колапсом медичної системи, ситуація із поширенням коронавірусу в регіоні більш ніж критична.

Про це під час брифінгу в Закарпатській обласній державній адміністрації повідомив головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк, передає RegioNews.

За його словами, щодня від коронавірусу помирають по 12 осіб, упродовж минулого тижня кількість пацієнтів зросла на 24%.

Він зазначив, що щодня в області виявляють понад 500 нових випадків захворювання, зокрема, серед людей у віці 35-45 років. У цій віковій групі фіксується зростання смертності, а захворюваність серед дітей збільшилася на 5%.

За словами головного лікаря обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрія Яцини, наприкінці тижня на Закарпатті може виникнути колапс медичної системи.

Він розповів, що в лікарні 120 пацієнтів потребують кисневої терапії. Половина з них в реанімації, і вже спостерігається дефіцит кисневих балонів.

В самій реанімації у нас усього 6 ліжок і розширити її неможливо. Щодня в нашому закладі використовують 25-30 кисневих балонів, вранці у нас залишалося лише 5. Цього вистачить години до 16 не більше. І що скажете мені з цим робити? Як рятувати життя?", - заявив Яцина.

Про критичну ситуацію в міській лікарні Ужгорода розповів під час брифінгу її директор Іван Курах.

У лікарнях ми змушені розгортати додатково до 190 ліжок. Ситуація насправді критична. Якщо ми ще й вакцинуватися не будемо, то нас очікують геть невтішні наслідки", - сказав він.

За словами голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова, відсоток завантаженості ліжок у закарпатських лікарнях є одним з найвищих в Україні — понад 80%. Він нагадав, що сьогодні, 8 березня в регіоні почали діяти обмеження "червоної” зони карантину.

Нагадаємо, в Україні найбільше завантажені COVID-лікарні у 8 областях та Києві.