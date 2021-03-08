"Укрзализныця" запускает дополнительные спецрейсы в "красное" Закарпатье

На эти поезда уже возобновили продажу билетов

На эти поезда уже возобновили продажу билетов

Фото: из открытых источников

"Укрзализныця" выполнит дополнительные специальные рейсы в Закарпатскую область, которая оказалась в "красной" зоне эпидемиологической опасности.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

Уже открылась продажа билетов на рейсы, соединяющие Закарпатья со столицей, Югом и Востоком страны во вторник, субботу и воскресенье", - рассказал Криклий.

По его словам, все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима, вагоны пройдут тщательную дезинфекцию.

Криклий добавил, что пассажиры, которые уже купили билеты на рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться ими без необходимости обмена.

Также министр обнародовал перечень специальных рейсов:

358/357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13/14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

15/16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81/82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

108/107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

45/46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

Напомним, со вторника Укрзализныця прекращает сообщение с Закарпатьем, так как регион попал в "красную" зону карантина.

7 марта пассажиров поезда "Киев-Черновцы" этой ночью высадили посреди дороги.