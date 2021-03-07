Пасажирів потягу "Київ-Чернівці" цієї ночі висадили посеред дороги

Раніше Укрзалізниця обіцяла без змін завершити рейси, розпочаті сьогодні опівночі

Раніше Укрзалізниця обіцяла без змін завершити рейси, розпочаті сьогодні опівночі

Фото з відкритих джерел

Пасажирів, які добирались цієї ночі зі столиці в регіони "червоної" зони – на Прикарпаття та Буковину, висадили у Львові попри обіцянку Укрзалізниці, що розпочаті сьогодні рейси будуть завершені.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Пасажири потяга "Київ-Чернівці" повідомили, що їх висадили з вагона у Львові о п’ятій годині ранку з обіцянками, що їм організують пересадку на інший потяг.

Проте цього не зробили.

В "Укрзалізниці" обіцяли, що обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси розпочнуться о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень. Тому я спокійно чекав на потяг. І тут раптом вже під час посадки провідники повідомили нам, що о 5-ій ранку нас у Львові пересадять на інший потяг. Але запевнили, що все буде нормально, і ми зможемо добратися до пунктів призначення", - розповів пасажир Олександр.

Проте, коли близько десятка пасажирів, у тому числі з дітьми, вранці вийшли на львівському вокзалі, виявилося, що ніхто нікого не збирається кудись пересаджувати.

Коли ми виходили з потяга, нам сказали: підходьте до начальника вокзалу, він вас має пересадити. Мовляв, нас буде чекати одеський потяг. Коли ж підійшли до начальника, він заявив, що немає ніяких потягів і ніхто нікого не буде пересаджувати, - додає чернівчанин.

Зрештою, проблему вирішували самі потерпілі за допомоги онлайн-платформи BlaBlaCar.

Укрзалізниця ситуацію наразі не прокоментувала.

Як повідомлялося, з вівторка Укрзалізниця припиняє сполучення з Закарпаттям. Регіон потрапив у "червону" зону карантину.

Раніше повідомлялося, що в "Укрзалізниці" розповіли, як ходять потяги у "червоні" зони карантину. Через обмеження продаж квитків до Івано-Франківщини наразі закритий.