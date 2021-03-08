10:19  08 березня
Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували більше 2 тисяч осіб
12:39  07 березня
Аварія українського автобуса в Польщі: 26 громадян залишаються у лікарнях
09:54  08 березня
Доба в ООС: бойовики знову стріляли із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
08 березня 2021, 12:37 8

В Україні найбільше завантажені COVID-лікарні у 8 областях та Києві - МОЗ

08 березня 2021, 12:37 8
Читайте также на русском языке
Ще один регіон перевищив норму госпіталізації пацієнтів із коронавірусом
Ще один регіон перевищив норму госпіталізації пацієнтів із коронавірусом
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 8 березня у Києві та 8 областях перевищений показник госпіталізації пацієнтів із COVID-19. Цей список поповнила Тернопільська область.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними МОЗ, у "червоній" зоні карантину досі залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська та Чернівецька області.

Там перевищений епідеміологічний поріг, коефіцієнт нових випадків, а також рівень госпіталізацій.

У "помаранчевій” зоні перебувають Донецька, Вінницька, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Решта областей знаходяться у "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки.

Зокрема, при показнику рівня госпіталізацї в 60 на 100 тисяч населення у Києві він становить 67,7, у Вінницькій області - 115, у Житомирській - 87,3, у Закарпатській - 96,1, у Миколаївській - 69,9, у Тернопільській - 60,6, у Хмельницькій - 67,6, у Чернівецькій - 96,6.

Найвищий показник госпіталізацій спостерігається в Івано-Франківській області - 146,3 на 100 тисяч населення.

Водночас найвищий показник завантаженості ліжок у Закарпатській області — 71,3%, Івано-Франківській області (62,4%), Чернівецькій (52,9%) та Житомирській (50,9%).

Нагадаємо, в Україні за добу вакцину від коронавірусу отримали менше тисячі людей.

коронавірус МОЗ лікарні регіони пандемія статистика

В Україні за добу вакцину від коронавірусу отримали менше тисячі людей
08 березня 2021, 11:29
Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували більше 2 тисяч осіб
08 березня 2021, 10:19
За п'ять днів в Україні на безкоштовну вакцинацію записалося понад 155 тисяч людей - Шмигаль
07 березня 2021, 18:39
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Саботаж по-чорнономорськи: як депутати міськради паралізують роботу нового мера Чорноморська
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram