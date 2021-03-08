В Україні найбільше завантажені COVID-лікарні у 8 областях та Києві - МОЗ

Ще один регіон перевищив норму госпіталізації пацієнтів із коронавірусом

Ще один регіон перевищив норму госпіталізації пацієнтів із коронавірусом

Фото: із відкритих джерел

Станом на 8 березня у Києві та 8 областях перевищений показник госпіталізації пацієнтів із COVID-19. Цей список поповнила Тернопільська область.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними МОЗ, у "червоній" зоні карантину досі залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська та Чернівецька області.

Там перевищений епідеміологічний поріг, коефіцієнт нових випадків, а також рівень госпіталізацій.

У "помаранчевій” зоні перебувають Донецька, Вінницька, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Решта областей знаходяться у "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки.

Зокрема, при показнику рівня госпіталізацї в 60 на 100 тисяч населення у Києві він становить 67,7, у Вінницькій області - 115, у Житомирській - 87,3, у Закарпатській - 96,1, у Миколаївській - 69,9, у Тернопільській - 60,6, у Хмельницькій - 67,6, у Чернівецькій - 96,6.

Найвищий показник госпіталізацій спостерігається в Івано-Франківській області - 146,3 на 100 тисяч населення.

Водночас найвищий показник завантаженості ліжок у Закарпатській області — 71,3%, Івано-Франківській області (62,4%), Чернівецькій (52,9%) та Житомирській (50,9%).

Нагадаємо, в Україні за добу вакцину від коронавірусу отримали менше тисячі людей.