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07 березня 2021, 11:49 11

З вівторка Укрзалізниця припиняє сполучення з Закарпаттям

07 березня 2021, 11:49 11
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Регіон потрапив у "червону" зону карантину
Фото з відкритих джерел
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З вівторка, 9 березня, "Укрзалізниця" припиняє висадку і посадку пасажирів на всіх станціях Закарпатської області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ, передає RegioNews.

Також тимчасово припинено продаж квитків і на Закарпатті.

Відзначається, що обмеження діятимуть до кінця карантинних заходів.

При цьому в компанії відзначили, що до 8 березня включно пасажири з квитками зможуть виїхати або дістатися до Закарпаття поїздами.

Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів на прохання Закарпатської ОДА для вивозу 2100 осіб з квитками на час дії карантину, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в "Укрзалізниці" розповіли, як ходять потяги у "червоні" зони карантину. Через обмеження продаж квитків до Івано-Франківщини наразі закритий.

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