В Україні за добу вакцину від коронавірусу отримали менше тисячі людей

Загалом COVID-щеплення отримали понад 17,9 тисяч українців

Загалом COVID-щеплення отримали понад 17,9 тисяч українців

Фото: із відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 7 березня в Україні були вакциновані від коронавірусу 910 громадян.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

У Вінницькій, Закарпатській та Запорізькій областях за добу зробили по 10 щеплень, у Чернівецькій та Волинській областях вакцинували по 20 осіб, у Полтавській та Хмельницькій областях зробили по 30 вакцинацій.

Загальна кількість вакцинованих, які отримали першу дозу, вже досягла позначки 17 947 осіб.

Найбільшу кількість щеплень зробили у Донецькій області (240), високим є показник у Луганській області, де зробили 180 щеплень. Донецька область також лідирує по темпах за весь період кампанії, там зробили 2 180 щеплень.

Найменшу кількість щеплень зробили у Закарпатській області (324). Вакцинацію здійснювали 29 мобільних бригад з імунізації.

Нагадаємо, на Харківщині вакцинували менше 3% медиків, за темпами вакцинації Харківська область посіла сьоме місце з кінця.