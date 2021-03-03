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03 березня 2021, 14:06 1367

Посадовців шести лісгоспів викрито в корупційні схемі на мільйони гривень

03 березня 2021, 14:06 1367
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Було проведено понад 30 обшуків на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей
Було проведено понад 30 обшуків на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей
Фото: СБУ
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Правоохоронці викрили протиправну діяльність посадових осіб шести держлісгоспів, які розробили схему з умисного ухилення від сплати податків. П'ять лісгоспів розташовано на території Харківської області, ще один - у Луганській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що державні лісгоспи протягом 2020-2021 років закупили послуги з порубки лісу у низки товариств на суму понад 40 млн грн. При цьому фактично послуги не надавались. Гроші надалі виводились з декларованого обігу через інші підконтрольні співучасникам підприємства з ознаками фіктивності та конвертувались у готівку.

Організували оборудку посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків в офісах та за місцями мешкання учасників злочинної групи на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей. Під час слідчих дій виявлено:

  • печатки фіктивних підприємств та їхні установчі документи;
  • фінансово-господарську документацію;
  • електронні носії інформації;
  • інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім державних лісгоспів послугами "конвертаційної" мережі користувалися також інші державні та комунальні підприємства Харківщини.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності правоохоронців та посадових осіб контролюючих органів і державних структур, які "кришували" протиправну діяльність.

Раніше повідомлялось, що на Буковині СБУ та митниця вилучили масштабну партію електроінструментів на 5 млн грн.

ліс Схеми гроші бюджет корупція податки

 
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