Посадовців шести лісгоспів викрито в корупційні схемі на мільйони гривень
Правоохоронці викрили протиправну діяльність посадових осіб шести держлісгоспів, які розробили схему з умисного ухилення від сплати податків. П'ять лісгоспів розташовано на території Харківської області, ще один - у Луганській області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що державні лісгоспи протягом 2020-2021 років закупили послуги з порубки лісу у низки товариств на суму понад 40 млн грн. При цьому фактично послуги не надавались. Гроші надалі виводились з декларованого обігу через інші підконтрольні співучасникам підприємства з ознаками фіктивності та конвертувались у готівку.
Організували оборудку посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків в офісах та за місцями мешкання учасників злочинної групи на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей. Під час слідчих дій виявлено:
- печатки фіктивних підприємств та їхні установчі документи;
- фінансово-господарську документацію;
- електронні носії інформації;
- інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Крім державних лісгоспів послугами "конвертаційної" мережі користувалися також інші державні та комунальні підприємства Харківщини.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності правоохоронців та посадових осіб контролюючих органів і державних структур, які "кришували" протиправну діяльність.
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