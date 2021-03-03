Посадовців шести лісгоспів викрито в корупційні схемі на мільйони гривень

Було проведено понад 30 обшуків на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей

Було проведено понад 30 обшуків на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей

Фото: СБУ

Правоохоронці викрили протиправну діяльність посадових осіб шести держлісгоспів, які розробили схему з умисного ухилення від сплати податків. П'ять лісгоспів розташовано на території Харківської області, ще один - у Луганській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що державні лісгоспи протягом 2020-2021 років закупили послуги з порубки лісу у низки товариств на суму понад 40 млн грн. При цьому фактично послуги не надавались. Гроші надалі виводились з декларованого обігу через інші підконтрольні співучасникам підприємства з ознаками фіктивності та конвертувались у готівку.

Організували оборудку посадовці держлісгоспів Харківської та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків в офісах та за місцями мешкання учасників злочинної групи на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей. Під час слідчих дій виявлено:

печатки фіктивних підприємств та їхні установчі документи;

фінансово-господарську документацію;

електронні носії інформації;

інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім державних лісгоспів послугами "конвертаційної" мережі користувалися також інші державні та комунальні підприємства Харківщини.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності правоохоронців та посадових осіб контролюючих органів і державних структур, які "кришували" протиправну діяльність.

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