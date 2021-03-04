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04 березня 2021, 11:42 357

Нa Кіровогрaдщині викрили створення фейкових ОТГ

04 березня 2021, 11:42 357
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Від імені "псевдоОТГ" надсилались листи до підприємств та установ із вимогою передати майно їм на баланс
Від імені "псевдоОТГ" надсилались листи до підприємств та установ із вимогою передати майно їм на баланс
Фото: СБУ
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У Кіровоградській області Служба безпеки України викрила та припинила діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, організатори якої створювали незаконні органи місцевої влади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Група осіб намагалася сформувати у регіоні "альтернативні" органи місцевого самоврядування, що дублювали назви діючих ОТГ. Для легалізації незаконної структури представники "народовладдя" розробляли фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення.

В одній із соціальних мереж організатори створили сторінку, через яку закликали місцевих мешканців приєднуватись до псевдодержавних утворень. Зокрема, співробітники спецслужби задокументували, що від імені таких "псевдоОТГ" надсилались листи до підприємств та установ із вимогою передати майно на баланс.

За задумом кураторів, такі дії мали призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

У межах відкритого кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області політик оголосив себе головою неіснуючої сільради.

СБУ ОТГ закон фейк Кіровоградська область

 
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