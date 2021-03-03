У Миколаєві ректора Чорноморського національного університету викрили на корупції

Ректор налагодив корупційний механізм преміювання власних родичів, яких працевлаштував в університеті

Ректор налагодив корупційний механізм преміювання власних родичів, яких працевлаштував в університеті

Фото: СБУ

У Миколаєві правоохоронці задокументували численні факти адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, ректором Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Керівник вишу протягом 2019-2020 років налагодив корупційний механізм преміювання власних родичів, яких працевлаштував в університеті. Зокрема задокументовано, що рідні ректора неправомірно отримали премії на кілька сотень тисяч грн. Точна сума встановлюється", - йдеться у повідомленні.

За виявленими фактами складено та оголошено кілька десятків протоколів про адміністративні правопорушення. Центральний районний суд м. Миколаїв розглянув матеріали та прийняв рішення щодо визнання ректора Чорноморського національного університету імені Петра Могили винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Посадовця притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше у Києві Служба безпеки України затримала одного з керівників приватного вишу на отриманні хабарів за вступ до закладу та легалізацію іноземців.