13:15  03 березня
Рада хоче скасувати переведення годинників
10:29  03 березня
Мер Миколаєва Сєнкевич прогнозує відмовникам від вакцинації лікування "за свій рахунок"
08:32  03 березня
Бойовики один раз порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
03 березня 2021, 11:31 11

У Миколаєві ректора Чорноморського національного університету викрили на корупції

03 березня 2021, 11:31 11
Читайте также на русском языке
Ректор налагодив корупційний механізм преміювання власних родичів, яких працевлаштував в університеті
Ректор налагодив корупційний механізм преміювання власних родичів, яких працевлаштував в університеті
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У Миколаєві правоохоронці задокументували численні факти адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, ректором Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Керівник вишу протягом 2019-2020 років налагодив корупційний механізм преміювання власних родичів, яких працевлаштував в університеті. Зокрема задокументовано, що рідні ректора неправомірно отримали премії на кілька сотень тисяч грн. Точна сума встановлюється", - йдеться у повідомленні.

За виявленими фактами складено та оголошено кілька десятків протоколів про адміністративні правопорушення. Центральний районний суд м. Миколаїв розглянув матеріали та прийняв рішення щодо визнання ректора Чорноморського національного університету імені Петра Могили винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Посадовця притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше у Києві Служба безпеки України затримала одного з керівників приватного вишу на отриманні хабарів за вступ до закладу та легалізацію іноземців.

гроші премія Миколаїв корупція ректор

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Налаштований на компроміс: як мер Житомира Сухомлин поєднав непоєднуване
"Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram