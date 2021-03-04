СБУ остановила вывоз корабельного оборудования в оккупированный Крым

Злоумышленники пытались организовать канал доставки важного оборудования в РФ

Злоумышленники пытались организовать канал доставки важного оборудования в РФ

Фото: СБУ

В Николаевской области контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли попытку тайного вывоза в оккупированный Крым корабельного оборудования.

Об этом сообщает Управление СБУ в Николаевской области, передает RegioNews.

Сотрудники СБУ получили информацию о том, что двое жителей Николаева пытаются организовать канал незаконного перемещения корабельного технологического оборудования в РФ. К противоправной деятельности они привлекли нескольких сообщников как курьеров для нелегального перемещения продукции", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что при осмотре автомобиля злоумышленников на контрольном пункте "Каланчак" правоохранители обнаружили оборудование, которое было скрыто среди личных вещей.

В ходе обысков по месту жительства участников противоправной деятельности в Николаевской и Херсонской областях также обнаружены корабельные агрегаты различного назначения. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении", - сообщили в СБУ.

По данному факту возбудили уголовное дело, проверяется информация о возможном похищении обнаруженного оборудования с объектов судостроительной отрасли Николаевщины.

Напомним, чиновников шести лесхозов разоблачили в коррупционной схеме на миллионы гривен.