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04 марта 2021, 19:10 5

СБУ остановила вывоз корабельного оборудования в оккупированный Крым

04 марта 2021, 19:10 5
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Злоумышленники пытались организовать канал доставки важного оборудования в РФ
Злоумышленники пытались организовать канал доставки важного оборудования в РФ
Фото: СБУ
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В Николаевской области контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли попытку тайного вывоза в оккупированный Крым корабельного оборудования.

Об этом сообщает Управление СБУ в Николаевской области, передает RegioNews.

Сотрудники СБУ получили информацию о том, что двое жителей Николаева пытаются организовать канал незаконного перемещения корабельного технологического оборудования в РФ. К противоправной деятельности они привлекли нескольких сообщников как курьеров для нелегального перемещения продукции", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что при осмотре автомобиля злоумышленников на контрольном пункте "Каланчак" правоохранители обнаружили оборудование, которое было скрыто среди личных вещей.

В ходе обысков по месту жительства участников противоправной деятельности в Николаевской и Херсонской областях также обнаружены корабельные агрегаты различного назначения. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении", - сообщили в СБУ.

По данному факту возбудили уголовное дело, проверяется информация о возможном похищении обнаруженного оборудования с объектов судостроительной отрасли Николаевщины.

Напомним, чиновников шести лесхозов разоблачили в коррупционной схеме на миллионы гривен.

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