Степанов заявив, що конкретних дат поставок COVID-вакцин від COVAX поки немає

Це пов’язано з браком виробничих потужностей у світі

Це пов’язано з браком виробничих потужностей у світі

Фото: МОЗ

Конкретних дат поставок вакцин від коронавірусу Pfizer й AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX поки що немає. Це пов’язано з браком виробничих потужностей у світі.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв'ю телеканалу "Україна", яке оприлюднено на його сторінці у в Facebook, пише RegioNews.

"У нас ще є (вакцина - ред.) AstraZeneca за домовленістю з COVAX (окрім прямих поставок за контрактом - ред.) - від 2,2 до 3,8 млн доз. Протягом першого-другого кварталу вони повинні нам поставити. Ми поки очікуємо конкретних дат", - сказав Степанов.

Степанов додав, що також 117 тисяч доз вакцини Pfizer Україна мала отримати від глобальної ініціативи COVAX в середині лютого, але ця дата спочатку була перенесена на кінець лютого, а зараз Україна чекає на них вже в перших числах березня.

Він пояснив, що дати поставок COVAX зсуває через брак потужностей у світі з виробництва вакцини.

Степанов нагадав, що ефективність вакцини AstraZeneca - від 70 до 80%. При цьому він зазначив, що є ймовірність того, що певна кількість людей може захворіти навіть після вакцинування, але це буде або легкий перебіг хвороби, або безсимптомний.

В ефірі "Ранок з Україною" поговорили про початок вакцинації в Україні. Безумовно, МОЗ контрактує тільки безпечні та... Posted by Максим Степанов on Thursday, February 25, 2021

Як повідомлялося, за перший день вакцинації від COVID-19 в Україні зробили 159 щеплень. Вакцинацію вчора розпочали в п'яти областях.

Сьогодні ж у Києві медики Олександрівської лікарні відмовляються вакцинуватися. З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини.

Раніше повідомлялося, що Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину - Скічко.

Того ж дня на Вінниччині розпочали вакцинацію від коронавірусу.